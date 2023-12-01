Париж, Варшава и Братислава: топ городов с чрезмерным уровнем шума

Жизнь в городе, наполненном постоянным шумом, может оказать губительное влияние на наше здоровье, особенно когда уровень шума превышает 55 децибел. К сожалению, в современных мегаполисах шумовое превышение часто достигает около 70 децибелов, что делает почти невозможным обрести покой даже в пределах собственного дома. UAportal рассказывает о самых шумных городах мира.

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Воздействие повышенного уровня шума особенно чувствуется на нервную и сердечно-сосудистую системы, что часто приводит к серьезным проблемам со здоровьем. В ответ люди вынуждены искать способы борьбы с этой распространенной проблемой. Некоторые решают переехать в сельскую местность, другие пытаются успокоить шумных соседей.

Нью-Йорк, США

Первое место в этом рейтинге занял Нью-Йорк – мегаполис, олицетворяющий вечный шум. Город никогда не прекращает свою суету, с постоянным гулом и шумом, окутывающим его днем и ночью.

Токио, Япония

Токио, известное своей интенсивной насыщенностью ультрасовременными транспортными системами. Множество многоуровневых дорог и постоянный поток транспорта создают среду, лишенную покоя. Однако в городе появились инновационные шумопоглощающие капсулы, предлагающие его жителям временный бег от хаоса за небольшую плату.

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Братислава, Словакия

Несмотря на меньшую численность населения по сравнению с вышеупомянутыми городами, Братислава, расположенная в Словакии, также борется с высоким уровнем шума. Расположенный как транспортный узел между Австрией и Венгрией, автомагистрали города остаются загруженными 24\7. Этот постоянный поток транспорта лишает обитателей надежды на покой.

Варшава, Польша

Варшава, столица Польши, не может обеспечить своих граждан тишиной. Имея главную проблему ежедневных пробок на дорогах, город известен своей вечной шумностью. Пытаясь решить эту проблему и улучшить качество жизни, власти реализовали планы по снижению уровня шума на улицах.

Париж, Франция

Париж, считающийся романтической столицей Франции, не синоним покоя. Шум здесь в основном создается нескончаемым потоком транспорта, обилием музыкальных концертов под открытым небом и присутствием туристических групп.

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