Паркет или ламинат: какое покрытие пола выбрать

Рассматривая варианты напольного покрытия, выбор меж паркетом и ламинатом имеет принципиальное значение. UAportal рассказал, что изучение долговечности, ухода, внешнего вида, процесса заключения и стоимости этих двух вариантов может дать ценную информацию для людей, принимающих решение.

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Долговечность

Паркетный пол известен своей долговечностью, поскольку он выдерживает интенсивную нагрузку и устойчив к царапинам и вмятинам. С другой стороны, ламинированные полы также достаточно прочны, но более подвержены повреждениям от влаги по сравнению с паркетом. С точки зрения долговечности, паркет является лучшим выбором для помещений с высокой нагрузкой благодаря своей упругости и износоустойчивости.

Обслуживание

Паркетный пол требует регулярного ухода, такого как герметизация и полировка, чтобы обеспечить его долговечность. Ламинированный пол, с другой стороны, легок в уходе, поскольку он устойчив к пятнам.

Внешний вид

Паркетный пол имеет элегантный вид благодаря природной текстуре и узорам древесины. Ламинированные полы, с другой стороны, имеют разнообразные дизайны, включая дерево, плитку и каменные узоры, предлагая широкий спектр дизайнерских решений. Классический и органический вид паркета улучшает общую атмосферу помещения, в то время как ламинат обеспечивает универсальность благодаря разным вариантам оформления.

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Укладка

Паркетный пол требует профессиональной укладки, поскольку он имеет сложные узоры и требует точности. Ламинат с другой стороны можно легко уложить, соединив доски между собой без использования клея или гвоздей, что делает его удобным вариантом для самостоятельного монтажа.

Стоимость

Паркетный пол, как правило, дороже натурального состава древесины и сложного процесса установки. Ламинированные полы, с другой стороны, являются бюджетным вариантом, предлагая при этом стильное и долговечное решение для напольного покрытия. Когда речь идет об экономической эффективности, ламинат является привлекательным вариантом без ущерба качеству и эстетике.

Напомним, часто пол страдает от налета, не смываемого обычной водой. Однако не стоит сразу тратить средства на химические средства из магазина. Вместо бытовых химических средств можно воспользоваться естественным очистителем для пола, в частности лимоном.

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