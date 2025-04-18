Паска-крафин с четырьмя разными начинками: рецепт

Друзья, сегодня мы с вами приготовим домашние крафины с вкусными начинками. Они очень красивые, вкусные, рыхлые и душистые! Готовятся легко из простых ингредиентов. Обязательно приготовьте для своей семьи.

Крафины

расчет на 8 крафинов

(диаметр 11 см, высота 8 см)

Опара:

600 мл молока

40 г сахара (1 ст. л. без горки)

30 г свежих прессованных дрожжей

300 г муки (10 ст. л. с горкой)

Начинка:

100 г маковой начинки

цедра 1 лимона

100 г изюма + сироп

стручок ванили или ванильный сахар

100 г апельсиновых цукатов

цедра 1 апельсина

50 г шоколадных дропсов

50 г фисташковой пасты

100 г вяленой вишни

200 г сливочного масла

Тесто для крафинов:

опара

200 г яиц (4 шт.)

200 г сахара (10 ст. л. без горки)

10 г соли (2 ч. л.)

1000 г муки (33 ст. л. с горкой)

200 г сливочного масла (82%, комнатной температуры)

Для сиропа:

150 мл воды

150 г сахара

Для декора:

сахарная пудра

Всем вкусным!