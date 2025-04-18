Паска-крафин с четырьмя разными начинками: рецепт
Друзья, сегодня мы с вами приготовим домашние крафины с вкусными начинками. Они очень красивые, вкусные, рыхлые и душистые! Готовятся легко из простых ингредиентов. Обязательно приготовьте для своей семьи.
Крафины
расчет на 8 крафинов
(диаметр 11 см, высота 8 см)
Опара:
600 мл молока
40 г сахара (1 ст. л. без горки)
30 г свежих прессованных дрожжей
300 г муки (10 ст. л. с горкой)
Начинка:
100 г маковой начинки
цедра 1 лимона
100 г изюма + сироп
стручок ванили или ванильный сахар
100 г апельсиновых цукатов
цедра 1 апельсина
50 г шоколадных дропсов
50 г фисташковой пасты
100 г вяленой вишни
200 г сливочного масла
Тесто для крафинов:
опара
200 г яиц (4 шт.)
200 г сахара (10 ст. л. без горки)
10 г соли (2 ч. л.)
1000 г муки (33 ст. л. с горкой)
200 г сливочного масла (82%, комнатной температуры)
Для сиропа:
150 мл воды
150 г сахара
Для декора:
сахарная пудра
Всем вкусным!