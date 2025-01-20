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Паста с колбасой: вкусный и сытный рецепт ужина
Предлагаю вкусный и сытный рецепт, который станет настоящей находкой для обеда или ужина.
Ингредиенты:
• Колбаса;
• Паста вареная;
• Петрушка – 5 веточек;
• Перец болгарский – 1 шт;
• Сливки жирные – 100 г;
• Сыр твердый – 50 г;
• Паприка копченая – ½ ч.л;
• Чили сухой – ½ ч.л;
• Чеснок сухой – ½ ч.л;
• Лук сухой – ½ ч.л;
• Мускатный орех – ½ ч.л;
• Смесь перцев – ½ ч.л;
• Соль – по вкусу.
Способ приготовления:
1. Обжарить перец до золотой корочки.
2. Добавить колбасу и обжарить.
3. Добавить специи и сливки. Прогреть.
4. Добавить вареную пасту и прогреть вместе.
5. Добавить натертый сыр, измельченную петрушку и подавать горячей.
Попробуйте этот рецепт и убедитесь, как это вкусно.