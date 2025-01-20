Паста с колбасой: вкусный и сытный рецепт ужина

Предлагаю вкусный и сытный рецепт, который станет настоящей находкой для обеда или ужина.

Ингредиенты:

• Колбаса;

• Паста вареная;

• Петрушка – 5 веточек;

• Перец болгарский – 1 шт;

• Сливки жирные – 100 г;

• Сыр твердый – 50 г;

• Паприка копченая – ½ ч.л;

• Чили сухой – ½ ч.л;

• Чеснок сухой – ½ ч.л;

• Лук сухой – ½ ч.л;

• Мускатный орех – ½ ч.л;

• Смесь перцев – ½ ч.л;

• Соль – по вкусу.

Способ приготовления:

1. Обжарить перец до золотой корочки.

2. Добавить колбасу и обжарить.

3. Добавить специи и сливки. Прогреть.

4. Добавить вареную пасту и прогреть вместе.

5. Добавить натертый сыр, измельченную петрушку и подавать горячей.

Попробуйте этот рецепт и убедитесь, как это вкусно.