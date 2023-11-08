Пепел на огороде: можно ли использовать в качестве заменителя золы

Древесная зола, популярное и эффективное удобрение, давно используется в садоводстве для противодействия кислотности почвы и отпугивания вредителей. UAportal расскажет об отличиях между пеплом и древесной золой и определит, полезно ли использовать пепел в качестве удобрения.

Видео дня

Как отличить пепел от древесной золы

Зола и древесная зола отличаются прежде всего по цвету и составу. Зола имеет черный цвет и неоднородную структуру, часто содержит несгоревшие фрагменты разного размера. Зола – серая и имеет пылевидную консистенцию.

Преимущества применения пепла в саду

Учитывая схожесть пепла с золой, его можно применять аналогичным образом. Он богат калием, кальцием, магнием, фосфором, марганцем и кремнием. Подобно золе, пепел помогает нейтрализовать кислотность почвы, создавая благоприятную среду для растений. Кроме того, пепел способствует вентиляции, повышает плодородие и улучшает общую структуру почвы.

Время для внесения золы

Золу можно вносить в сад как при высадке растений, так и во время их роста. Следующие растения культуры получают особую пользу от внесения пепла:

Огурцы, кабачки и патиссоны

Внесите 1 стакан золы на квадратный метр, а затем 1-2 столовых ложки на каждую яму для рассады.

Томаты, перец и баклажаны

Внесите 3 стакана золы на квадратный метр. Для посадки добавьте горсть золы на каждую лунку.

Капуста

Распределите 1-2 стакана золы на квадратный метр, а во время высадки рассады вносите горсть золы на лунку.

Картофель

Добавьте 1 стакан золы на квадратный метр. При посадке картофеля смешайте пепел с грунтом и добавьте в каждую лунку. Во время первого окучивания внесите 1-2 столовые ложки пепла под каждый куст, а во время второго – 0,5 стакана.

Читайте также: Забирать энергию – какие деревья нельзя сажать рядом с домом

Использование пепла как средства от вредителей в саду

Помимо того, что пепел является удобрением, он также действует как эффективное средство против вредных насекомых и может служить средством против грибковых заболеваний, таких как мучнистая роса.

Зола как удобрение для роз

Цветы, в том числе розы, получают большую пользу от пепла или золы. Для роз пепел можно использовать во время осеннего окапывания, чтобы уменьшить кислотность почвы. Далее розы можно подкармливать раствором, состоящим из 100 граммов пепла 10 литров воды.

Напомним, что любительница цветов стремится, чтобы ее вазоны были самые пышные, красивые и здоровые. Но вы знали, что недорогая специя, которую каждая хозяйка использует для выпечки, может помочь вырастить идеальные цветы на подоконнике?

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !