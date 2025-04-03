Пирог с картофелем и луком: очень вкусный рецепт
Картофель и лук на новый лад – во вкусном пироге!
В зависимости от способа обработки продуктов мы можем получить совершенно разный результат даже из знакомых сочетаний! В этот раз красивый пирог с луком и картофелем съел практически сам!
Для теста:
180 г холодного масла 82,5%
70 г воды
1 желток
9 г яблочного уксуса
270 г муки
Соль
Начинка:
350 г лука
450 г картофеля
30 г масла
45 г масла
соль, перец, мускатный орех, чабрец
150-180г сыра чеддер или гауда
яйцо для смазки
Начинаем с теста:
В муку кладу холодное масло, немного "рублю" руками к равномерным комочкам, затем добавляю ледяную воду с желтком, уксусом и солью и слегка замешиваю тесто. Потом просто сжимаю его руками, раскачиваю скалкой и складываю вдвое, снова раскачиваю скалкой и снова складываю (таким образом получится почти слоеное тесто) – дальше в холодильник на 30 мин.
Картошку нарезаю на мандолине тоненькими слайсами и заливаю кипятком. Думаю даже лучше сделать это в кастрюле, чтобы довести до кипения. И отставляю остыть.
Лук нарезаю соломкой, обжариваю на масле практически до румяности, добавляю масло, соль, перец и мускатный орех, чабрец и немного подтушковываю.
Откидываю подготовленный картофель на сито, кладу его в миску, добавляю лук со всем маслом, немного соли и масла, если нужно, перемешиваю.
Тесто раскачиваю в большой круг толщиной 4 мм, на него выкладываю картофель, немного тертого сыра, снова картофель, сыр тертый и наверх весь лук. Красиво заворачиваю края, смазываю яйцом или желтком.
Запекаю в предварительно нагретой духовке с конвекцией при 175 градусах 45-55 мин. Выключаю духовку и даю еще минут 10 постоять – вынимаю и наслаждаюсь.
Рядом подал салат из кинзы, красного лука и немного сладкого перца, просто заправленный лимоном.
Получилось ну очень вкусно!
Обнимаю!