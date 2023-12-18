Писал в обратном порядке: Пять фактов о Леонардо да Винчи

Леонардо да Винчи – непревзойденный гений эпохи Возрождения, очаровывающий мир своим талантом и многогранностью. От искусства до науки он оставил неугасимое впечатление в истории человечества, но за его загадочной фигурой скрывается много интересных и необычных фактов. UAportal рассказывает о некоторых из них.

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Отсутствие формального образования

Леонардо да Винчи никогда не посещал школу. Хотя он получил начальное образование по чтению, письму и основам математики, его настоящее образование состоялось во время путешествий по живописной тосканской сельской местности.

Эти исследовательские путешествия открывали ему чудеса мира природы, разжигая его любознательность. Леонардо наблюдал за свойствами воды и тщательно изучал маневры хищных птиц, умело охотившихся на добычу.

Страсть Леонардо к анатомии

Леонардо погрузился в понимание человеческого тела, как никто другой. Его вскрытие умерших – как животных, так и людей – внесло значительный вклад в анатомию.

Его тщательные анатомические рисунки 1480-х годов, изображающие тонкости сухожилий, мышц и сосудистой системы, совершили революцию в этой области. Эти новаторские иллюстрации, подробные и точные, стали стандартом для анатомических исследований.

Утраченный шедевр

В то время как мир чествует Леонардо за его шедевр "Мона Лиза", еще одно поразительное творение было уничтожено при трагических обстоятельствах. Получив заказ на создание колоссальной 20-футовой скульптуры отца герцога Миланского верхом на коне, Леонардо потратил 17 лет на работу над эскизами и моделью. К сожалению, в 1499 году Милан пал перед французской армией, и скульптура была трагически разрушена, навсегда вычеркнув потенциальный шедевр из исторического гобелена.

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Зеркальное письмо

Среди сокровищ, оставивших после себя Леонардо, было около 6 000 страниц дневников, наполненных его идеями, изобретениями и даже списками покупок. Интересно, что значительная часть этих страниц была написана в обратном порядке, что требовало использования зеркала для разборчивости.

Мотивацией этой особой практики было не таинственное кодирование, а практическое решение проблемы леворукости. Пишу наоборот, Леонардо предотвращал размазывание чернил, обеспечивая сохранение своих многочисленных записей в первозданном виде.

Блокнот да Винчи

В 1994 году Билл Гейтс, известный основатель Microsoft и упорный коллекционер редких книг, произвел настоящий фурор в литературном мире, когда приобрел записную книжку Леонардо да Винчи, известный как "Лестерский кодекс", за удивительные 30,8 миллиона долларов. 72 страницы этой замечательной тетради, созданной между 1506 и 1510 годами, раскрывают сокровищницу эскизов, схем и идей, исследующих сложную взаимосвязь между Землей, Луной и Солнцем. Эта почетная покупка позволила нам заглянуть в диковинку одного из величайших условий истории.

Напомним, среди звезд есть и те, кто может не только талантливо реализовать на экране любой образ, но еще и отказываются от услуг каскадеров, предпочитая все делать самостоятельно.

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