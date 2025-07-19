Пицца на сковороде: особенно нравится детям

Пицца, неаполитанский стиль на сковородке.

Лето, дети, пицца.

Дети любят пиццу, дети любят вкусную пиццу. Нельзя сделать настоящую пиццу без печи с температурой ниже 300. Но дети любят пиццу. Готовим "пиццу" на сковороде .

Месить тесто руками это варварство, если только у вас жена не купленная вами из рабства.

Итак, у нас есть хлебопечка и в ней есть функция "тесто".

Рецепт на 6 пицц 26 см.

6 стаканов муки ( у меня цельнозерновая )

Пол-литра сока яблочного 100%

1 ч.л. дрожжей

3 ст. ложки сахара (если мука белая, то полторы)

2 ч.л. соли

3 ст. ложки оливкового масла, первого отжима

Делаем закладку с вечера и после окончательного вымешивания в хлебопечке ,перемещаем тесто в миску, смазанную маслом, закрываем пленкой и оставляем на ночь в холодильнике.

Соус готовим заранее - он должен остыть

Нужно:

1 кг помидор (идеально "сливки"). В рабочих условиях я, конечно, использую итальянские помидоры кусочками 800 грамм

1 средняя луковица

3 зубчика чеснока

1 ст.л. орегано

1 ст.л. базилика

соль, сахар по вкусу.

Очищаем помидоры от кожицы. Способы разные: бланшируем 2 мин в кипя щей воде, потом - в холодную. Чистим хорошим пилером. Я умею (бабушка показывала) на терке крупной. Разрезаю на половинки и натираю на крупной терке. Шкура остается в руке.

Все нарезаем мелко мелко. У меня помидоры уже натерты:)

Разогреваем сковороду, масло, бросаем лук и чеснок. Тушим до прозрачности. Добавляем помидоры и специи. .Тушим на маленьком огне 20 - 30 минут

Выключили . Дали остыть. В рабочих условиях рекомендую перебить блендером.

За два часа до приготовления :

Тесто делим на 6 равных шариков. Немного вымешиваем на муке или на поверхности, смазанной маслом, накрываем полотенцем. Не забудьте про расстояния между ними.

Начинаем готовить!

Раскатываем шарик тесто как блин. Скалки нет, я использую рулончик фольги или пленки пищевой.

На разогретую сковороду кладу тесто и обжариваю без масла с одной стороны 1-2 минуты, смотрю, чтоб не подгорело! Переворачиваю. Прямо на сковороде от центра к краю, по спирали намазываю 3 столовых ложки соуса и посыпаю тертым сыром (моцарелла и гауда -50/50). Накрываю крышкой и жду когда сыр расплавиться. Пицца готова . Наслаждайтесь .

Любые добавки на ваш вкус сверху сыра, но дети обычно не любят.