Плесень на обоях: лайфхаки для устранения

Обнаружение плесени на обоях может стать неприятной неожиданностью для любого хозяина жилья. Как правило, наличие грибка свидетельствует о неблагоприятных условиях в помещении, часто вызванных чрезмерной влажностью. Игнорировать плесень ни в коем случае нельзя, поскольку она может представлять значительный риск для здоровья.

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Чтобы эффективно решить эту проблему, владельцы жилья должны принять три основных мера, о которых рассказывает UAportal. Они направлены на снижение уровня влажности и предотвращение дальнейшего распространения плесени.

1. Проветривайте помещение

Первым шагом является открытие окон и обеспечение циркуляции свежего воздуха, даже в холодное время года. Это простое действие может значительно снизить влажность в помещении, препятствуя дальнейшему росту плесени.

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2. Используйте нагревательные приборы

Различные устройства, такие как осушители и обогреватели, могут эффективно осушить воздух в пораженной зоне. В борьбе с влажностью посодействуют даже обыденные фены.

3. Удалите поврежденные обои

Очень важно удалить участок обоев, где появилась плесень. Таким образом, можно остановить распространение грибка и уменьшить риски для здоровья. Перед этим обязательно наденьте защитные хозяйственные перчатки во избежание прямого контакта с потенциально вредными веществами.

Кроме того, работа в респираторе может предотвратить вдыхание спор плесени. Если плесень поразила также штукатурку, может потребоваться профессиональная помощь.

Напомним, что духовой шкаф, пожалуй, один из самых тяжелых бытовых чистящих приборов. Следы грязи, жира и остатки пищи скапливаются после каждого приготовления и забивают ее стенки. К счастью, есть простой способ удалить их без труда.

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