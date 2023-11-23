Плитка или ламинат: что лучше выбрать для дома

Когда дело доходит до ремонта дома, одна из самых распространенных проблем, с которой сталкиваются владельцы жилья, заключается в том, что выбрать: плитку или ламинат. Принять верное решение для вашей квартиры или дома может быть достаточно сложно. Чтобы помочь вам сориентироваться в этом выборе, UAportal подготовил список преимуществ и недостатков.

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Преимущества плитки

Долговечность

Плитка известна своей долговечностью, со средним сроком службы около 50 лет. Она не изнашивается и не выцветает со временем.

Простота в обслуживании

Плитка не нуждается в особом уходе, ее можно просто чистить без использования специальных средств. Она устойчива к царапинам и обладает высокой стойкостью к повреждениям.

Экологичность

Изготовленная из обожженной глины, плитка является экологически чистой и не загрязняет окружающую среду.

Универсальность дизайна

Благодаря широкому спектру цветов и фактур, вы можете раскрыть творческий потенциал и создать уникальные дизайнерские узоры.

Огнестойкость и влагостойкость

Плитка обладает естественной стойкостью к огню и влаге, что делает ее отличным выбором для помещений.

Недостатки плитки

Хрупкость

Недостатком плитки является ее склонность к растрескиванию или разбиванию от ушибов тяжелыми предметами.

Высокая теплопроводность

Под плиткой ощущается холод под ногами, и она не слишком хорошо сохраняет тепло. Однако вы можете выбрать систему "теплых полов", чтобы решить эту проблему.

Правильный монтаж имеет важное значение

Укладка плитки требует профессионального опыта для получения ровных швов и оптимальной долговечности.

Идеально подходит для определенных помещений

Керамическая плитка лучше всего подходит для коридоров, ванных комнат, прихожих и кухонь.

Преимущества ламината

Простота укладки

Ламинат может похвастаться простой замковой системой крепления, что делает укладку быстрой и беспроблемной.

Теплоизоляция

В отличие от плитки, ламинат обеспечивает лучшую теплоизоляцию, создавая более удобную среду. Выбор подходящей подложки улучшает этот аспект.

Разнообразный дизайн

Ламинат выпускается в широком разнообразии цветов и текстур, что дает возможность для большей индивидуализации дизайна.

Износостойкость

Износостойкость ламината зависит от его класса. Класс 21 подходит для спален, а класс 22 – для гостиных и детских комнат. Для помещений с высокой проходимостью, таких как кухни, коридоры и прихожие, желательно выбирать ламинат 23 класса.

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Недостатки ламината

Низкая влагостойкость

Ламинат не рекомендуется использовать в помещениях с повышенным уровнем влажности, таких как ванные комнаты и кухни.

Потенциальный скрип

Неправильные методы укладки могут привести к появлению скрипучих звуков на полу с ламинатом.

Ограниченная звукоизоляция

Пластиковая поверхность ламината может издавать значительный звук, когда на нее падают предметы.

Требовательность в уходе

Ламинат чувствителен к воде, что требует тщательного ухода при уборке.

Напомним, ранее мы писали о том, как вымыть пол, чтобы он блестел.

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