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Плитка или ламинат: что лучше выбрать для дома

Марина Грамович

Плитка или ламинат: что лучше выбрать для дома

Когда дело доходит до ремонта дома, одна из самых распространенных проблем, с которой сталкиваются владельцы жилья, заключается в том, что выбрать: плитку или ламинат. Принять верное решение для вашей квартиры или дома может быть достаточно сложно. Чтобы помочь вам сориентироваться в этом выборе, UAportal подготовил список преимуществ и недостатков.

Преимущества плитки

  • Долговечность

Плитка известна своей долговечностью, со средним сроком службы около 50 лет. Она не изнашивается и не выцветает со временем.

  • Простота в обслуживании

Плитка не нуждается в особом уходе, ее можно просто чистить без использования специальных средств. Она устойчива к царапинам и обладает высокой стойкостью к повреждениям.

  • Экологичность

Изготовленная из обожженной глины, плитка является экологически чистой и не загрязняет окружающую среду.

  • Универсальность дизайна

Благодаря широкому спектру цветов и фактур, вы можете раскрыть творческий потенциал и создать уникальные дизайнерские узоры.

  • Огнестойкость и влагостойкость

Плитка обладает естественной стойкостью к огню и влаге, что делает ее отличным выбором для помещений.

Недостатки плитки

  • Хрупкость

Недостатком плитки является ее склонность к растрескиванию или разбиванию от ушибов тяжелыми предметами.

  • Высокая теплопроводность

Под плиткой ощущается холод под ногами, и она не слишком хорошо сохраняет тепло. Однако вы можете выбрать систему "теплых полов", чтобы решить эту проблему.

  • Правильный монтаж имеет важное значение

Укладка плитки требует профессионального опыта для получения ровных швов и оптимальной долговечности.

  • Идеально подходит для определенных помещений

Керамическая плитка лучше всего подходит для коридоров, ванных комнат, прихожих и кухонь.

Преимущества ламината

  • Простота укладки

Ламинат может похвастаться простой замковой системой крепления, что делает укладку быстрой и беспроблемной.

  • Теплоизоляция

В отличие от плитки, ламинат обеспечивает лучшую теплоизоляцию, создавая более удобную среду. Выбор подходящей подложки улучшает этот аспект.

  • Разнообразный дизайн

Ламинат выпускается в широком разнообразии цветов и текстур, что дает возможность для большей индивидуализации дизайна.

  • Износостойкость

Износостойкость ламината зависит от его класса. Класс 21 подходит для спален, а класс 22 – для гостиных и детских комнат. Для помещений с высокой проходимостью, таких как кухни, коридоры и прихожие, желательно выбирать ламинат 23 класса.

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Недостатки ламината

  • Низкая влагостойкость

Ламинат не рекомендуется использовать в помещениях с повышенным уровнем влажности, таких как ванные комнаты и кухни.

  • Потенциальный скрип

Неправильные методы укладки могут привести к появлению скрипучих звуков на полу с ламинатом.

  • Ограниченная звукоизоляция

Пластиковая поверхность ламината может издавать значительный звук, когда на нее падают предметы.

  • Требовательность в уходе

Ламинат чувствителен к воде, что требует тщательного ухода при уборке.

Напомним, ранее мы писали о том, как вымыть пол, чтобы он блестел.

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