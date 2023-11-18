Плюсы и минусы использования плойки для завивки волос
Плойка для укладки волос может быть универсальной и экономить ваше время, но в то же время она несет в себе потенциальные угрозы. UAportal рассказывает о преимуществах и недостатках этого устройства.
Преимущества плойки для волос
- Плойка для завивки волос предлагает универсальность, позволяя создавать разные прически, такие как легкие волны или объемные кудри.
- Она может сэкономить ваше время благодаря возможности сделать укладку дома без похода в салон.
- Плойка увеличивает объем и текстуру, даря жизнь тонким и тусклым волосам.
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Недостатки плойки для волос
- Использование плойки для завивки волос связано с риском теплового повреждения. Чрезмерное воздействие тепла может привести к сухости, ломкости и иссеченным кончикам. Во избежание этого используйте термозащитные средства.
- При неосторожном обращении с инструментом существует вероятность ожогов. Осторожность и соблюдение правил безопасности крайне важны.
- Ежедневное пользование плойкой может сделать волосы ломкими и со временем повлиять на их прочность и эластичность.
Напомним, мы уже писали, как правильно сушить волосы.
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