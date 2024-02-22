Плюсы и минусы кафельного пола во всей квартире: стоит ли устанавливать

Кафельный пол имеет ряд практических преимуществ, но есть и недостатки, которые следует учитывать. UAportal рассказал обо всех "за" и "против" такого выбора для квартиры.

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Плюсы кафельного пола во всей квартире:

Простой уход. Кафельный пол легко ухаживать и чистить, он требует лишь регулярного подметания и мытья, чтобы поддерживать его в отличном состоянии. Это главное преимущество для занятых людей или семей, не имеющих много времени, чтобы уделять его уборке.

Высокая долговечность. Кафельный пол чрезвычайно прочный и выдерживает интенсивную нагрузку, что делает его идеальным вариантом для помещений с высокой проходимостью, таких как кухня и гостиная. Они также устойчивы к царапинам, пятнам и влаге, что обеспечивает длительный срок эксплуатации.

Разнообразие стилей. Кафельный пол представлен в широком диапазоне стилей, цветов и узоров, что открывает безграничные возможности для дизайна. Это гарантирует, что есть плитка на хоть какой вкус и схему дизайна интерьера.

Минусы кафельного пола во всей квартире:

Холод. Одним из недостатков кафельного пола является то, что он может быть достаточно холодным, особенно в зимние месяцы. Это может быть неудобно для тех, кто предпочитает теплый пол, и для решения этой проблемы может потребоваться использование ковриков или установка теплого пола.

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Твердая поверхность. Твердая и жесткая природа изразцового пола может быть тяжелой для ног и суставов, что делает ее менее удобной для длительного стояния на ней. Люди с болями в суставах или проблемами со спиной могут считать кафельный пол не лучшим вариантом.

Склонна к растрескиванию. Несмотря на свою прочность, кафельный пол подвержен растрескиванию, если на него падают тяжелые или острые предметы. Эта уязвимость к повреждениям может потребовать регулярного обслуживания и ремонта, что приводит к дополнительным затратам времени и средств.

Напомним, часто пол страдает от налета, не смываемого обычной водой. Однако не стоит сразу тратить средства на химические средства из магазина. Вместо бытовых химических средств можно воспользоваться естественным очистителем для пола, в частности лимоном.

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