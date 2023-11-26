Плюсы и минусы татуажа стрелок: стоит ли делать

С момента появления татуажа на косметологическом рынке в 90-х годах он остается очень популярным. Сначала захватил массы татуаж бровей, а впоследствии и губ. Сегодня все большую актуальность приобретает татуаж стрелок. UAportal рассказывает о преимуществах и недостатках этой процедуры.

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Татуаж стрелок подразумевает нанесение пигмента в верхние слои кожи, как правило, в форме стрелки. Есть разные виды татуировки стрелок.

1. Классическая стрелка

Гладкая стрелка, охватывающая всю длину верхнего века, адаптирована к предпочтениям каждого человека, включая форму, ширину, длину и цвет.

2. Межресничный татуаж

Тонкая, незаметная стрелка вдоль линии роста ресниц. Часто выполняется для достижения эффекта густых ресниц.

3. Растушеванная стрелка

Эта техника сочетает в себе классическую стрелку с растушеванным эффектом на краю века, который может быть как мягким и едва заметным, так и смелым и ярким.

Рассмотрим преимущества татуажа стрелок

1. Естественный вид

Хорошо выполненный татуаж стрелок улучшает образ, не выглядя при этом вопиющим или вульгарным.

2. Коррекция разреза глаз

Стрелки могут зрительно изменить разрез глаз, помогая скрыть мелкие недостатки, такие как морщинки или небольшие шрамы.

3. Увеличение объема и длины ресниц

Стрелки создают оптическую иллюзию, благодаря чему ресницы кажутся более объемными и длинными.

4. Экономия времени на макияж

Татуаж стрелок избавляет от необходимости ежедневного нанесения макияжа, экономя драгоценное время.

5. Долговечность

Эффект татуажа стрелок может длиться не менее двух лет, что уменьшает потребность в постоянной подкраске.

6. Безопасность

Если процедуру выполняют квалифицированные специалисты, такие как мастера, она абсолютно безопасна для людей любого возраста и типа кожи.

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Татуаж стрелок легко сочетается с обычным макияжем. Просто нанесите тушь, чтобы подчеркнуть ресницы, и повседневный образ будет завершен. Больше не нужно беспокоиться о размазанной подводке или необходимости подкрашивать глаза в течение дня.

Несмотря на многочисленные преимущества, важно признать и недостатки перманентного макияжа век

1. Дискомфорт

Процедура может привести к дискомфорту, даже с применением обезболивающего геля перед нанесением татуажа. Хотя боль обычно терпима, она более ощутима из-за нежной и тонкой кожи кожи век.

2. Противопоказания

Некоторые болезни, такие как эпилепсия, инсулинозависимый сахарный диабет, конъюнктивит, плохое свертывание крови и воспалительные заболевания кожи, запрещают проводить процедуру. Важно проконсультироваться с медицинским работником, прежде чем делать процедуру.

Напомним, мы рассказали о бьюти-процедурах, от которых лучше отказаться.

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