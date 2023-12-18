Почему не стоит называть детей именем одного из родителей: Суеверия

Называя ребенка в честь родителя, некоторые люди принимают это решение с благими намерениями. Это доставляет радость родителям, которых чествуют, и может способствовать укреплению связей в семье. UAportal рассказывает об определенных народных поверьях, которые предостерегают от таких традиций.

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Согласно этим поверьям, называние ребенка в честь родителя может привести к потенциальным негативным последствиям. Считается, что наличие тезисов в семье может создать трудности в установлении гармонических отношений между ребенком и его родственником, когда он повзрослеет. Это может быть особенно актуально, когда сын назван в честь отца или когда дочь названа в честь матери.

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Кроме того, эти приметы указывают на то, что со временем может возникнуть вероятность внешних воздействий, которые заставят тезку дистанцироваться от своего семейного окружения. Это может внести напряжение в домашнюю динамику.

Кроме того, народные поверья также не рекомендуют называть ребенка в честь умершего родственника. Последствия такого выбора считаются неблагоприятными. Если сына называют в честь отца, умершего еще до рождения ребенка, считается, что он может ненароком унаследовать несчастную судьбу. Это влияет на жизнь ребенка и может повлечь за собой проблемы, с которыми он, возможно, не столкнулся бы в противном случае.

Напомним, одним из наиболее распространенных предрассудков является стуканье по дереву.

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