Почему не стоит смотреть в разбитое зеркало

Зеркала издревле привлекали человеческое внимание, им приписывали мистические свойства, часто связывали с гаданием и разными приметами. Есть утверждение, что взгляд в разбитое зеркало может принести семь лет несчастья. UAportal рассмотрел ряд простых мер, которые помогут эффективно предотвратить подобные неприятности.

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Эзотерические традиции предполагают, что зеркала внутри дома аккумулируют синтез энергии – как положительной, так и отрицательной. Поэтому разбитое зеркало потенциально может повлечь за собой самые разные последствия, причем тяжесть воздействия коррелирует со степенью повреждения зеркала.

Треснутое зеркало широко трактуется как признак приближающегося семейного конфликта. И наоборот, полностью разбитое зеркало таит в себе потенциал для разбитых мечтаний и устремлений.

Масштаб предполагаемых отрицательных изменений соответствует размерам разбитого зеркала. И наоборот, разбиение маленького, ручного зеркальца сопровождается скромными опасениями. И наоборот, большое зеркало может предвещать значительные проблемы, включая финансовый кризис, ухудшение здоровья, семейные проблемы или профессиональные неудачи.

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Согласно народным поверьям, развеивание обломков разбитого зеркала эффективно предотвращает несчастье, связанное с ним. Во-первых, рекомендуется не касаться обломков голыми руками, чтобы обезопасить себя от поглощения скрытой отрицательной энергии, которую они могли накопить.

Другая важная профилактическая мера состоит в том, чтобы избегать прямого взгляда в разбитое или треснувшее зеркало. Считается, что этот поступок может навлечь ряд несчастий сроком до семи лет. К счастью, решение удивительно простое: накройте поврежденное зеркало черной тканью, а затем сметите обломки вместе с тканью в совок. Считается, что таким образом потенциальное несчастье обходит человека.

Кроме того, все остатки разбитого зеркала, такие как рама или крепеж, которые также могут удерживать и накапливать отрицательную энергию, следует как можно быстрее выбросить. Целесообразно утилизировать эти обломки за пределами помещения, выбросив их в помойку. После этого место, где разбилось зеркало, следует тщательно очистить. Как вариант, некоторые адепты предлагают зажечь на этом месте свечу и прочесть молитву в тот же день, когда произошел инцидент.

Покупая новое зеркало, желательно завести привычку часто улыбаться, глядя в его поверхность, что позволит накопить зеркалу большое количество положительной энергии.

Напомним, с зеркалами связано множество примет и предрассудков, но корни этого явления лежат гораздо глубже.

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