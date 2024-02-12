Почему не стоит вешать вещи на стулья и двери

После долгого и изнурительного дня мы можем пренебречь своей привычной чистоплотностью и просто бросить свои вещи, желая отдохнуть. UAportal рассказал, что такое небрежное поведение может иметь непредсказуемые последствия, согласно определенным верованиям и предрассудкам.

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Одно из таких поверий предостерегает от того, чтобы вешать одежду на спинку стула. Считается, что нарушение этого правила может повлечь за собой неприятности в личной жизни, потенциально привести к финансовым неурядицам или даже к потере значительной суммы денег. Более того, это безосновательное суеверие намекает на возможность разлуки с любимым человеком или несчастливый конец отношений.

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Так же, исходя из традиционных примет, придираться за привычку вешать предметы на двери также может привести к негативным последствиям. Дверная ручка или сама дверь считается неблагоприятным местом для развешивания одежды.

Народные поверья предполагают, что такое действие может заставить человека отправиться в нежелательное и длительное путешествие, а не в приятное бегство в блаженный сон. Эти путешествия могут привести к горькой разлуке с домом и близкими. Кроме того, это суеверие связывает вешание вещей на дверь с потенциальной возможностью разжечь ссору с семьей и близкими.

Напомним, мы писали о том, какие приметы и предрассудки связаны с приходом гостей и почему люди желают здоровья, когда другие люди чихают.

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