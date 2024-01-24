Почему не стоит выбрасывать чайные пакетики: 3 полезные лайфхаки
Чайные пакетики на самом деле могут пригодиться в разных ситуациях. В частности, их использование выходит за рамки простого приготовления горячего напитка. UAportal подготовил три практических лайфхака, которые помогут вам использовать чайные пакеты в быту.
Уход за обувью
Даже если вы строго соблюдаете чистоту и гигиену, время от времени от обуви все равно может появляться неприятный запах. Этот запах не всегда является результатом грязных носков.
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Простым и эффективным решением по борьбе с этим является помещение внутрь пакетиков чая на ночь. Желательно использовать чай с добавлением ароматизаторов.
Подкормка растений
Для здорового роста растениям нужен азот. Удивительно, но чайные пакетики могут служить отличным естественным вариантом удобрения. Однако важно использовать только чайные пакетики без каких-либо добавок или ароматизаторов.
Закапывая пакетики в землю, не забудьте удалить бумагу и металлические застежки. Этот природный и экологический метод обогатит почву дополнительными питательными веществами, способствуя благосостоянию ваших растений.
Уход за кожей
Хотя об этом мало кто знает, чайные пакетики могут способствовать улучшению вида вашей кожи, борясь с акне и уменьшая морщинки. После очищения просто протрите лицо чайным пакетиком. Желательно повторять эту процедуру каждый вечер для достижения оптимального результата.
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