Почему не стоит застилать кровать с утра: Мнения экспертов

Устилать кровать утром – это рутинная привычка для многих людей. Однако некоторые эксперты в области сна и здоровья рассматривают эту практику с другой точки зрения, утверждая, что оставленная кровать незастеленной может иметь свои преимущества. UAportal подготовил несколько недостатков застилания кровати с утра, на которые стоит обратить внимание.

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Клещи

Если оставить постель незастеленной на некоторое время, это препятствует размножению пылевых клещей и позволяет испаряться оставшейся с ночи влаге. Это создает менее благоприятную среду для этих аллергенов и может предотвратить образование морщин на постельном белье.

Плесень, грибок и бактерии

Проветривание кровати помогает поту улетучиваться с поверхности и уменьшает вероятность развития плесени, грибка и бактерий. Проветривание постельного белья может способствовать улучшению общего состояния здоровья во время сна.

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Сигналы в мозг

Если вы оставляете постель незастеленной, это естественный сигнал мозга о том, что ваш день только начинается, что повышает производительность и улучшает психическое самочувствие. Это способствует гибкости и равновесию вместо того, чтобы подвергаться жесткой рутине, что в конечном счете приводит к более положительному и свободному от стресса дню.

Психологические аспекты

Оставление кровати незастеленной дает возможность насладиться кратким мгновением релаксации, что положительно влияет на ваше психическое здоровье. Этот простой акт способствует осознанности и умышленной жизни, что приводит к более внимательному и нынешнему подходу к повседневной деятельности.

Напомним, мы уже рассказывали, что иногда бывает тяжело уснуть из-за переживаний и проблем в личной или профессиональной жизни, поэтому уже утром люди бывают уставшими и непродуктивными. Мы подготовили несколько практических советов, которые помогут справиться с этой проблемой.

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