Почему нельзя дарить зеркала и держать чужое зеркальце дома

UAportal подготовил суеверия и приметы, связанные с зеркалами. Предки верили, что зеркала обладают мощной энергетикой и придерживались ряда строгих правил.

Даже карманные зеркальца могут хранить энергетику своих владельцев и, соответственно, влиять на жизнь людей. Одно из самых распространенных народных поверий предостерегает от хранения чужого зеркала у себя дома, поскольку считается, что оно может принести неблагоприятные последствия в виде болезней и проблем.

Читайте также: Лунный календарь стрижек на июнь 2024 года: в какие дни категорически не стоит стричься

Эзотерические практики также не рекомендуют дарить или получать зеркала. Древнее поверье утверждает, что зеркальце, подаренное человеку, может метафорически украсть его врожденную красоту.

Если кто-то получает зеркало в подарок, обрядовая процедура диктует, что его следует держать в темноте в течение трех дней, прежде чем повесить на стену или вынести на свет. Этот ритуал призван помочь очиститься и защитить получателя от любых недружественных влияний.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !