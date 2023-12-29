Почему нельзя доедать за ребенком: Суеверия

Мамы иногда неправильно рассчитывают размер порции, когда подают пищу своим малышам, в результате чего на тарелке остаются объедки. Столкнувшись с такой ситуацией, некоторые родители считают, что лучше съесть остатки самостоятельно, чем выбросить их.

Видео дня

Однако рекомендуется избегать такой практики, особенно если родители верят в определенные предрассудки. UAportal рассказывает о трех самых распространенных поверьях, которые объясняют запрет есть остатки пищи из детской тарелки.

1. Потенциальная потеря жизненных сил ребенка

Согласно распространенному поверью, родители, которые едят за ребенком, могут нечаянно отнять у него жизненную силу. Это представление предполагает, что такой поступок может нарушить положительную энергетику ребенка, что может привести к проблемам со здоровьем.

Читайте также: Что делать, если рассыпала соль и что это значит

2. Повышенная зависимость от родителей

Хотя поначалу это воспринимается как акт заботы, доедание еды ребенка может потенциально способствовать чрезмерной зависимости от родителей. Другими словами, ребенок может не решаться на самостоятельные действия, всегда полагаясь на помощь родителей. Фольклорные традиции предполагают, что потребление остатков пищи способствует негативу.

3. Риск лишить ребенка счастья

Еще одно поверье основывается на мысли, что, потребляя остатки детской пищи, родители могут нечаянно лишить своих малышей счастья. Однако важно отметить, что эти убеждения являются лишь предрассудками, и родители могут выбирать, верить в них или нет.

Напомним, мы писали о том, какие приметы и предрассудки связаны с приходом гостей и почему люди желают здоровья, когда другие люди чихают.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !