Почему нельзя гладить чужие вещи: Приметы и предрассудки

Глажка одежды – это обычная домашняя работа, которую многие из нас выполняют регулярно. Однако бывают случаи, когда нам приходится гладить не только собственные вещи, но и чужие. То ли по просьбе друга, то ли протянув руку помощи соседу или соседке по общежитию.

Видео дня

Однако, согласно разным народным поверьям, такие действия могут привести к нежелательным последствиям. UAportal рассказывает о них.

Читайте также: Что делать, если рассыпал соль и что это значит

Фольклор предупреждает, что утюжка чужой одежды потенциально может привести к серьезным последствиям. Поверье предполагает, что, используя утюг на одежде, которая нам не принадлежит, мы бессознательно "берем на себя" судьбу его владельцев.

Если человек, которому принадлежит эта одежда, переживает несчастье, то гладящий его может нечаянно впитать и унаследовать негативную энергетику. Это не ограничивается только поглощением негатива, в некоторых случаях существует риск повлиять на удачу или судьбу собственника.

Однако есть и исключения из этого поверья. Считается, что утюжка одежды ближайших членов семьи, включая детей, супругов или близких родственников, является безопасной.

Поскольку они являются нашими близкими, считается, что связь, которая связывает нас, защищает от любых потенциальных негативных последствий. Близость и родственные связи действуют как щит, предотвращая любые предполагаемые последствия, связанные с глажением чужой одежды.

Раньше мы писали о том, почему нельзя дарить цветы в горшке.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !