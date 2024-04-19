Почему нельзя носить фото в кошельке: народные приметы

Народные поверья свидетельствуют о том, что хранить фотографии своих близких в кошельке может быть опасно. UAportal рассказывает поподробнее.

Можете навлечь несчастье

Черные маги часто используют фотографии как средство для колдовства или заклинаний. Считается, что изображение, точно передает внешность человека, становится идеальным инструментом для воздействия на него. Случайно уронив или потеряв фотографию из кошелька или портмоне, вы рискуете навлечь несчастье на человека, изображенного на фото.

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Конфликт между энергиями

Кроме того, важно учитывать энергетику, которой обладают предметы. Деньги и мобильный телефон – это материальные ценности, несущие информацию о финансовом благосостоянии человека. Бессознательное размещение фотографии рядом со смартфоном или в кошельке вызывает конфликт между двумя энергиями, духовной и материальной, что приводит к потере благополучия в этих областях.

Привет с того света

Даже не допускайте мысли о том, можно ли носить в чехле телефона фотографию, особенно если она напоминает вам об умершем человеке. Энергетика мертвых невероятно мощна, она превосходит любую форму живой энергии.

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