Почему нельзя оставлять грязную посуду на ночь и обязательно убирать дома в субботу: привлеките достаток в жизнь

Уборка дома – обычная задача, но она не лишена собственных примет и поверий. UAportal подготовил предрассудки, связанные с уборкой и их влиянием на счастье и судьбу.

Суббота считается благоприятным днем для домашних дел, в том числе для уборки и наведения порядка. Занимаясь этим полезным делом в выходные, можно способствовать созданию позитивной семейной атмосферы и улучшению отношений в семье.

Считается, что уборка дома в субботу привлекает финансовое процветание, гармонию, счастье и здоровье для его жителей. Однако если выпадает великий религиозный праздник или если это Страстная суббота перед Пасхой, рекомендуется избегать уборки, стирки или глажки в этот день.

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Считается, что при уборке, кроме удаления пыли и паутины, следует также избавиться от сломанных и поврежденных предметов. Считается неблагоприятным для здоровья проводить чистку во тьме, а также не рекомендуется выносить мусор вечером, чтобы предотвратить возможное привлечение несчастья.

При подметании помещения всегда следует начинать от двери, чтобы не вымести вместе с мусором богатство и счастье. Кроме того, рекомендуется заканчивать подметание по направлению к углу комнаты, гарантируя, что все положительные моменты останутся в семье.

Нельзя оставлять грязную посуду на ночь, поскольку существует поверье, что это приносит негатив и препятствует процветанию. Тарелки и чашки со сколами или трещинками принято выбрасывать, чтобы привлечь в дом обилие.

Существует поверье, что бросание нескольких копеек в ведро с водой, а затем использование этой заряженной жидкости для мытья полов может привлечь богатство в дом. Однако не рекомендуется убирать дом в воскресенье, понедельник и пятницу.

Напомним, ранее команда UAportal рассказывала, каких вещей нужно избавиться, чтобы в доме царил достаток.

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