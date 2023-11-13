Почему нельзя пить чай с ложкой в чашке: народные приметы

Чай, любимый напиток многих, имеет множество народных поверий и примет, связанных с его употреблением. UAportal рассказал, как правильно пить чай согласно предрассудкам.

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В повседневных привычках пить чай кроется потенциал для несчастий и неприятностей. Одно из народных поверий свидетельствует, что пить чай из треснувшей чашки – навлечь несчастье на свой дом. И напротив, рекомендуется отказаться от привычки потягивать чай с ложкой в чашке, поскольку это может помешать перспективам большого финансового успеха. Эта ассоциация с несчастьем распространяется и на получение долгов из-за такой практики чаепития.

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Кроме того, существуют определенные табу по чайному этикету. Никогда нельзя допивать из чужой чашки, поскольку считается, что какие-либо проблемы или неприятности, которые испытывает владелец чашки, передадутся ничего не подозревающему гостю. С другой стороны, если случайно пролить чуть-чуть чая на себя, это считается хорошей приметой, указывающей на то, что впереди ждет приятная новость на работе.

Но эти поверья о чае выходят за рамки простой посуды и пролитого чая. Считается, что случайно поперхнуться чаем утром – значит получить хорошие новости в тот же день. Обжигание языка от чрезмерно горячего чая предвещает грядущие невероятные изменения в жизни. Разведение черного чая холодной водой ассоциируется с неизбежной ссорой с кем-то, а разведение зеленого чая холодной водой предсказывает возможные неудачи в личной и профессиональной жизни.

Даже сам процесс подслащивания чая имеет свои предрассудки. Если ошибочно положить в чай соль вместо сахара, этот казус предвещает приближающиеся приятные новости. Если же чай нечаянно пролили, готовьтесь к неизбежным потерям или неприятностям в доме.

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