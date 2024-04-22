Почему нельзя спать перед зеркалом: народные приметы

Зеркала – это привычные предметы интерьера, обычно расположенные в спальнях и ванных комнатах. Помимо практического использования, зеркала хранят бесчисленное количество тайн и секретов, а ясновидящие часто считают их мощными магическими объектами. UAportal рассказывает, чем сон перед зеркалом может быть опасен.

Отражение негатива

Важно помнить, что зеркала обладают мощной энергетикой, поскольку они "отражают" все, что вы проектируете на них. Поэтому очень важно не смотреть в зеркало, когда вы находитесь в плохом настроении, поскольку это усугубит негатив. Желательно также не смотреть в зеркало в 3 часа ночи, поскольку считается, что это время является пиковым периодом сверхъестественной активности.

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Похищение души

Во время сна душа человека уязвима. Негативные сущности, обитающие в зеркале, могут активизироваться ночью и украсть душу. Это поверье связано с непонятными и внезапными смертями.

Опасность для детей

Не рекомендуется вешать зеркало в детской. Душа малого человека может попасть в ловушку сущностей из загробного мира, что приведет к серьезным болезням малышей.

Напомним, мы рассказали о влиянии разбитого зеркала на человека.

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