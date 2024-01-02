Почему нельзя стричь близких родственников: Суеверия

С давних пор волосы были связаны с разными приметами и предрассудками. В частности, одно из поверий предупреждает, что жена не должна стричь мужа, сына и других родственников, поскольку это может привести к несчастью, болезни и даже смерти. UAportal рассказал, что стоит за этим поверьем.

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Волосы как символ жизни и силы

В древних культурах волосы имели огромное значение как символ силы, жизненной энергии и духовности. Оно переплеталось с энергией, характером и уделом человека, что делало стрижку важным ритуалом, подчинявшимся определенным правилам и условиям.

Иллюстративный пример можно найти на страницах Библии, где рассказывается о Самсоне, сила которого уменьшилась, когда враги остригли его волосы. Более того, фараоны Древнего Египта носили парики, чтобы защитить свои волосы от злых сил. В Древней Греции и Риме волосы приносили в жертву богам в знак благодарности и преданности.

Стрижка волос как нарушение гармонии

Народная примета говорит о том, что стрижка волос может нарушить гармонию между людьми и равновесие в естественном порядке, отношениях и родстве. Согласно этим приметам, стрижка волос может взорвать защитную ауру человека, делая ее более уязвимой к негативным воздействиям.

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Поэтому жена должна воздерживаться от стрижки волос мужа, сына и других родственников из-за предполагаемых потенциальных последствий для их здоровья, карьеры и отношений. Считается, что во время стрижки волосы можно ненамеренно передать энергию жены через ножницы, металлический предмет. Эта передача может впоследствии повлечь за собой конфликты, споры или даже потерю авторитета или финансовой стабильности.

Как достичь положительного результата

Если жена все же решила обрезать пряди своим близким, принятие определенных мер может помочь предотвратить неблагоприятные последствия. Одним из важных аспектов является выбор благоприятного времени для стрижки, избегая понедельника, пятницы и времени, соответствующего полнолунию.

Утилизация срезанных волос – выбрасывание или сожжение – очень важна для того, чтобы они ненароком не попали в чужие руки.

Напомним, мы писали о том, какие приметы и предрассудки связаны с приходом гостей и почему люди желают здоровья, когда другие люди чихают.

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