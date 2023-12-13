Почему нельзя жить в доме неправильной формы: К каким бедам это может привести

Проживание дома или квартиры неправильной формы может принести различные несчастья и негативные последствия. UAportal рассказывает о том, как форма жилья играет немаловажную роль в формировании положительного влияния на человека.

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Почему нельзя жить в доме неправильной формы

Фэн-шуй – это искусство создания гармоничной и сбалансированной обстановки дома. Следовательно, прямоугольная или квадратная форма считается идеальной для содействия удаче. С другой стороны, дома неправильной формы или квартиры со срезанными углами, часто спроектированные для размещения лестничных клеток, могут нарушить энергетический баланс и привести к губительным последствиям.

Отсутствие юго-западного угла

К примеру, отсутствие определенных углов в доме может существенно повлиять на разные аспекты жизни. Юго-западный угол, олицетворяющий женскую энергию, отвечает за романтическую жизнь и отношения. Если этот угол отсутствует, женщина, живущая в таком доме, может испытывать трудности с поиском счастья.

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Отсутствие юго-восточного угла

Аналогично, отсутствие юго-восточного угла, отвечающего за финансовые вопросы, может сделать чрезвычайно сложным достижение финансового состояния. Даже если человеку удается накопить определенное состояние, оно, скорее всего, будет утекать из дома из-за отсутствия благоприятной среды для финансового благополучия.

Отсутствие северо-западного

Еще одной распространенной проблемой является отсутствие северо-западного угла, олицетворяющего мужество. В таких домах мужчинам может быть трудно раскрыть свой потенциал и выразить свое подлинное "я".

Их маскулинность может подавляться, что может привести к негативным последствиям. Это может проявляться в побеге из дома или в таких негативных проявлениях, как зависимость, проблемы со здоровьем или психологический дистресс.

Напомним, что запреты и предрассудки в Украине сыграли значительную роль в формировании культурной самобытности страны. Поэтому UAportal рассказывает о наиболее распространенных предрассудках и запретах, которые существуют в украинском обиходе и семейной жизни.

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