Почему нецелесообразно хранить разные валюты вместе: что нужно знать

В сфере личных финансов люди часто собирают свои сбережения в одном месте, надежном сейфе, ящике или шкафу. Часто там хранятся банкноты и купюры разных валют, причем доллары спокойно сосуществуют с евро. UAportal рассказал, что существует примета, которая не рекомендует держать их в таком тесном соседстве.

Согласно древним народным поверьям, расположение банкнот различных денежных систем рядом может привлечь несчастье. Суеверия считают, что это может препятствовать самому денежному обращению. Игнорирующие эту гибельную практику могут оказаться под угрозой потери одного из своих источников дохода, а также наступления неблагоприятных обстоятельств в своих профессиональных или деловых начинаниях.

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Чтобы предотвратить такие несчастья, рекомендуется отвести отдельное место для каждой валюты, в которой хранятся ваши сбережения. Например, хранить одну валюту в специальный ящик, другую – в надежном кошельке.

Если вы думаете, что распределять финансы таким образом непрактично, не бойтесь, ведь конверты могут стать решением проблемы. Разделив банкноты на отдельные бумажные "оболочки", можно действительно соблюсти вышеупомянутую примету. Сохранение пестроты и обособления валют, независимо от выбранного организационного метода, защищает от непредсказуемых несчастий.

Напомним, мы рассказывали, что некоторые предметы могут привлекать удачу и благополучие.

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