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Почему нужно есть утром грецкие орехи

Олег ШвецОлег Швец

Почему нужно есть утром грецкие орехи
Почему нужно есть утром грецкие орехи

50 граммов грецких орехов на завтрак ускоряет реакцию и улучшает память в течение дня по сравнению с эквивалентным по калорийности завтраком без орехов.

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Про це йдеться у дослідженні американських науковців з університету Редінга, університету Вінчестера та дослідницького центру харчування людини при університеті Тафтса. Його результати були опубліковані в журналі Food&Function.

ЗВ'ЯЗОК МІЖ ГОРІХАМИ ТА КОГНІТИВНИМИ ФУНКЦІЯМИ

Їжа, яку споживає людина, є одним з найважливіших факторів способу життя, що впливає на когнітивні функції. Добре збалансоване харчування, багате на поживні речовини, здатне покращити розумові функції протягом усього життя.

Одним із продуктів, що пов'язані з когнітивним здоров’ям, є горіхи, і декілька досліджень виявили позитивний зв'язок між регулярним вживанням горіхів і розумовими функціями.

До прикладу, проспективне дослідження Doetinchem Cohort Study виявило, що вищий рівень споживання горіхів позитивно впливає на пам'ять, швидкість обробки інформації, когнітивну гнучкість й загалом на когнітивну функцію у дорослих людей середнього віку. А дані дослідження Nurses' Health Study показали, що літні жінки, які споживають п'ять і більше порцій горіхів на тиждень, мають кращу когнітивну функцію, ніж ті, хто їх не їсть.

Доклінічні дослідження також продемонстрували переваги вживання волоських горіхів. У випадку з гризунами це сприяло покращенню робочої пам'яті при виконанні завдання "Водний лабіринт Морріса" (тест здатності до формування просторових уявлень), а також поліпшенню навчання та пам'яті в лабіринтах.

Переваги волоських горіхів для мозку можуть бути пов'язані з їх специфічним вмістом поживних речовин, оскільки вони мають високий вміст омега-3 жирних кислот, білків (пептидів) та флавоноїдів (поліфенолів).

ПРО ЩО КАЖУТЬ РЕЗУЛЬАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Науковці вивчали, як сніданок, багатий на волоські горіхи, впливає на когнітивні функції та настрій у здорових молодих людей протягом дня, а також потенційні неврологічні та фізіологічні механізми, які можуть пояснити будь-які переваги.

У дослідженні взяли участь 32 здорових молодих людей віком 18-30 років, які споживали як сніданок з волоськими горіхами (які додавали в мюслі чи йогурт), так і в окремих випадках звичайний сніданок без горіхів. Учасники проходили різні когнітивні тести, а їхня мозкова активність відстежувалася протягом шести годин після вживання сніданку.

Записи мозкової активності виявили зміни в нейронній активності, які свідчать про те, що волоські горіхи допомагають мозку працювати ефективніше під час виконання складних розумових завдань. А зразки крові показали позитивні зміни в рівнях глюкози та жирних кислот — обох факторів, які можуть впливати на роботу мозку.

Згідно з результатами, після сніданку з волоськими горіхами в учасників покращувалась швидкість реакції протягом дня, в той час як поліпшення пам'яті спостерігалося пізніше впродовж дня.

Необхідно провести додаткові дослідження, щоб з'ясувати, як харчування, що містить волоські горіхи, може покращувати когнітивні функції людини в довгостроковій перспективі.

Источник:facebook.com

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