Почему перегревается смартфон: 5 советов, как этого избежать

Повышение температуры вашего смартфона не следует воспринимать легкомысленно, поскольку это означает значительную нагрузку на процессор, аккумулятор и устройство в целом. UAportal рассказал, что когда ваш телефон начинает чрезмерно нагреваться, очень важно определить основные причины и принять соответствующие меры.

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Высокая температура

Высокая температура окружающей среды может привести к чрезмерному нагреву мобильного устройства. Если вы оставляете смартфон на нагретой поверхности или подвергаете его воздействию прямых солнечных лучей – это наиболее распространенные причины. Просто переместите устройство в прохладное затененное место.

Использование смартфона во время зарядки

Если вы имеете привычку использовать телефон во время зарядки, не стоит удивляться его перегреву. Зарядка аккумулятора и одновременное выполнение различных функций создает двойную нагрузку на устройство. Во избежание этой проблемы удерживайтесь от использования смартфона, когда он подключен к источнику питания.

Ресурсоемкие программы

Некоторые программы, особенно игры с высоким потреблением ресурсов, нуждаются в мощных устройствах для нормальной работы. Если процессор вашего смартфона не рассчитан на высокие нагрузки, желательно не участвовать в продолжительных игровых сессиях.

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Активные модули беспроводной связи

Включение нескольких функций беспроводной связи, таких как Wi-Fi, Bluetooth, мобильный Интернет и GPS, может привести к перегреву телефона. Чтобы решить эту проблему, временно отключите все ненужные функции. После этого температура телефона должна вернуться к нормальному уровню.

Вредоносное ПО

Вполне возможно, что мобильное устройство было заражено вредоносным программным обеспечением, создающим значительную нагрузку на процессор. В таких случаях использование надежного антивирусного программного обеспечения может дать положительные результаты. Тщательное сканирование и удаление вредоносных программ может помочь снизить нагрузку на процессор и, соответственно, уменьшить перегрев.

Напомним, мы писали о том, что аккумулятор телефона может быстро разряжаться из-за одной распространенной ошибки, которую допускают пользователи. Это приводит к износу компонентов вашего гаджета.

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