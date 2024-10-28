Почему полезно есть в кругу семьи: важные преимущества

Современный стремительный ритм жизни ограничивает возможности общения в кругу семьи. В частности, многим семьям бывает тяжело найти время для общих приемов пищи. Зато доказано, что дети, которые едят со своими семьями по крайней мере 3 раза в неделю, получают физические, эмоциональные, социальные предпочтения и имеют лучшую академическую успеваемость.

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5 причин приділити час для сімейної трапези з дітьми:

Знайомство зі смачною та корисною їжеюРазом з рідними за спільним сніданком, обідом чи вечерею діти споживатимуть ключові поживні речовини. Одночасно збільшується ймовірність того, що вони виберуть схожу їжу, коли будуть їсти поза домівкою.

Живлення організму та мозкуДіти ростуть і розвиваються в період статевого дозрівання і після нього. Мозок людини досягає повної зрілості приблизно до 25 років. Здорові харчові звички мають значення в будь-якому віці. І ще раз підкреслимо, спільні сімейні прийоми їжі пов’язані з кращою успішністю в школі.

Підтримка здорової вагиРодини, які їдять разом, не лише споживають більш поживну та збалансовану їжу, але й легше досягають та підтримують здорову вагу. Це корисно для всієї родини, як для дітей та підлітків, так і для батьків.

Сприяння кращому ментальному здоров'юСпільна трапеза дає можливість поговорити, висловити любов, турботу та розуміння один одного. Дослідження пов’язують сімейну їду зі здоровим психологічним розвитком і меншим ризиком дитячої депресії, харчових розладів, вживання психоактивних речовин та інших проблем ментального здоров’я.

Формування здорових звичокДіти, які допомагають готувати їжу вдома, дізнаються багато нового про кулінарію, планування харчування та важливість повсякденних справ. Час за столом також може навчити їх навичок спілкування та зрозуміти переваги здорових та смачних страв.

Як зробити сімейні прийоми їжі регулярною та корисною практикою:

Вибирайте раціональність, а не ідеальність

Не обов’язково щоразу готувати. Інколи можна влаштувати спільний перекус із сендвічами та фруктами.

Зробіть меню простим

Немає жорстких правил, але намагайтеся додавати принаймні один овоч чи фрукт (свіжий, заморожений або консервований без додавання цукру). Плани харчування можуть включати ті самі страви щотижня, якщо вони всім подобаються.

Залучайте дітей

Планування, покупки, приготування їжі, сервірування столу: є завдання для будь-якого віку. Малюкам може сподобатися складати серветки, розкладати шматочки фруктів на тарілці або допомагати шукати продукти в магазині. Діти старшого віку можуть спланувати страви відповідно до повноцінного харчування та взяти участь у їх готуванні.

Плануйте заздалегідь

Виберіть час на тижні, щоб поговорити про те, що ви б хотіли поїсти разом наступного разу. Щоб усі бачили меню, можна написати його на магнітній дошці чи папері, і прикріпити, наприклад, до холодильника. Ефективне планування харчування також означає наявність запасного варіанту, який можна приготувати за лічені хвилини, коли немає часу.

Приберіть гаджети

Перш ніж сісти разом, покладіть телефони та планшети в іншій кімнаті, вимкніть телевізори чи ноутбуки. Це позбавить спокуси перевіряти сповіщення або грати в ігри під час їди.

🔹 Створіть спокій та невимушену атмосферу

Коли всі влаштуються за столом, зробіть кілька глибоких вдихів разом. Цей простий крок повідомляє тілу та розуму, що настав час розслабитися та насолодитися моментом. А також сприяє здоровому травленню.

Діти не люблять повчань. Можна поговорити про харчування чи про те, що сталося в школі чи на роботі, але уникайте довгих лекцій. Краще жартувати – це сприяє розслабленню і навіть засвоєнню поживних речовин.

🔹 Досліджуйте сімейну історію

Можна згадати, що ви їли, коли були дитиною. Чи подобались страви, яку готували ваші батьки чи дідусі? Чи були деякі з цих страв менш здоровими? Ділиться ідеями щодо різноманітних рецептів страв, які б хотіли спробувати.

Дотримуйтеся традиції

Збирайтеся разом, навіть якщо один з членів сім'ї не може приєднатися. Якщо спільна вечеря в будні дні не завжди вдається, можна снідати або обідати у вихідні.

Зосередьтеся на любові та слуханні

Виявляйте інтерес до життя ваших дітей: ставте відкриті запитання та уважно слухайте. Дайте їм можливість висловитися, щоб дізнатися, про що вони думають. Це створює зону безпеки, де жодна тема не є забороненою. Якщо виникла сварка, можна сказати: "Я чую обидві сторони, але повернімося до цього після вечері, щоб ми могли насолоджуватися нашим спільним проведенням часу". Діти мають зрозуміти, що зупинити розмову не означає уникати її.

Сімейна трапеза корисна для тіла та розуму. Переваги отримують усі члени родини, включно з дорослими. І це легше, ніж ви думаєте. Навіть спільна їда тричі на тиждень може змінити ситуацію. Діти, які їдять зі своїми сім’ями, вироблять здорові звички, які залишаться з ними на все життя.