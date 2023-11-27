Почему полезно класть туалетную бумагу в холодильник: действенный совет для хозяек

Холодильники, особенно не имеющие функции No Frost, часто сталкиваются с распространенной неприятностью – образованием льда на задней стенке. Это может стать проблемой для сохранения свежести продуктов и предотвращения их быстрой порчи. UAportal делится простым и экономически эффективным решением, которое может спасти ситуацию.

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Неправильное хранение не только способствует порче продуктов и появлению неприятного запаха в холодильнике, но может привести к образованию белого налета на сыре или слизи на колбасе. Используя мягкую и ячеистую структуру туалетной бумаги, можно эффективно бороться с этими проблемами.

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Уложите рулон туалетной бумаги в холодильник, желательно на одну из полок. Подождите несколько дней и понаблюдайте за результатами – туалетная бумага может стать влажной, но вы заметите, как уменьшится образование капель воды на задней стенке. Кроме того, продукты перестанут излишне замерзать, а неприятный запах от блюд исчезнет.

Что касается сыра и колбас, то их рекомендуется держать завернутыми в бумажные салфетки, чтобы сохранить их свежесть на более длительный период.

Кроме полок холодильника, в ящик для овощей можно положить рулон туалетной бумаги. Это защитит овощи от чрезмерной влаги, что позволит им дольше сохраняться и снизит вероятность порчи.

Напомним, ранее мы рассказывали, как алюминиевую фольгу можно использовать при размораживании морозильных камер.

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