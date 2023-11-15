Почему птица может постучаться в окно: что значит примета

UAportal рассказывает, что окна издавна считались мистическими порталами, вызывающими чувство страха и трепета. В частности, довольно зловещим считается стук в окно. Однако важно не поддаваться сразу страху и панике, поскольку такому явлению может быть правдоподобное объяснение.

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Иногда птица может просто интересоваться окружающей средой.

Иногда птица может просто интересоваться окружающей средой и нечаянно постучать в стекло. К примеру, голубь, сидящий на подоконнике, может клюнуть окно из-за желания лучше узнать окружающую среду. Кроме того, не исключено, что птица привлекает муха или любое другое насекомое, которое могло привлечь его внимание на оконном стекле.

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Прибытие важных новостей

Однако суеверные люди часто придают значение знакам и приметам. По их верованиям, когда птица стучит в окно, это означает прибытие важных новостей. Толкование этой приметы может варьироваться в зависимости от вида птицы.

Положительный знак

Если в окно последовательно и настойчиво стучит синяя птица, это воспринимается как положительный знак, указывающий на наступление благоприятного этапа в жизни, характеризующегося безграничной радостью. Так же, если в окно влетает ласточка, это символизирует скорейшее пополнение в семье и служит предвестником счастья.

Напомним, раньше мы рассказывали, почему в детстве всем говорили, что нельзя есть из ножа. Однако не все знают, откуда пошла эта примета и чем чревато ее нарушение.

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