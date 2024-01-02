Почему смотреть в зеркало перед сном – не самая лучшая идея: Неожиданная причина

Для многих людей смотреть в зеркало перед сном стало привычкой. Это почти ритуал, особенно для женщин. UAportal рассказывает о неожиданной причине, почему вам следует просмотреть эту практику – видеть собственное отображение перед сном может быть плохой приметой.

Видео дня

По поверьям, глядя в зеркало перед сном, можно привлечь в свою жизнь несчастье. Зеркало считается воротами между реальным миром и потусторонним царством. Считается, что в темное время суток злые силы могут влиять на тех, кто видит собственное отражение.

Читайте также: Сколько роз должно быть в букете и кому следует дарить разное количество цветов

Один из предрассудков советует убрать зеркала из спальни, особенно если они стоят напротив кровати. Это делается для того, чтобы избежать отражения спящего человека, поскольку оно может привлечь негативную энергию.

Однако важно отметить, что этой приметой можно пренебречь, когда речь идет о вечерней гигиенической процедуре. Если ваша цель посмотреть в зеркало связана с уходом за собой или другими необходимыми действиями, не стоит беспокоиться. Эти предрассудки в первую очередь касаются зеркальных поверхностей, которые не расположены в ванной или не связаны с важными ночными ритуалами.

Напомним, что запреты и предрассудки в Украине сыграли значительную роль в формировании культурной самобытности страны. Поэтому UAportal рассказывает о наиболее распространенных предрассудках и запретах, которые существуют в украинском обиходе и семейной жизни.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !