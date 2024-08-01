Почему соль и сахар нужно хранить как можно дальше друг от друга: осуществите давнюю мечту

С давних времен предки с осторожностью относились к хранению соли и сахара. UAportal рассказал, что эти продукты символизируют, и почему их сочетание может привести к потенциальной опасности.

Если соль и сахар хранить вместе или даже в непосредственной близости друг от друга, то в семье обязательно возникнут разногласия, ссоры и постоянные невзгоды. Чтобы предотвратить такие нежелательные последствия, храните эти ингредиенты в непрозрачной посуде.

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Кроме того, считалось, что для обеспечения беспрепятственного исполнения мечтаний и стремлений, соль и сахар следует хранить отдельно в плотно укупоренных емкостях. Пренебрежение этой оговоркой могло повлечь за собой ненужные сплетни, которые, в конце концов, могли повредить согласию и благополучию семьи.

Другая традиционная практика предполагала тщательное размещение лавровых листьев. Его рекомендовали хранить в прозрачных банках, в идеале – где-то на кухне. Считалось, что лавровый лист защищает от завистей, негатива и невзгод, а его аромат эффективно рассеивает любую недоброжелательную энергию.

Напомним, ранее команда UAportal рассказывала, каких вещей нужно избавиться, чтобы в доме царил достаток.

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