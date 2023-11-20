Почему супругам нельзя вытирать руки одним полотенцем: объяснение народного предрассудка

Во многих культурах считается, что использование одного полотенца для супругов может привести к негативным последствиям. Однако кроме этих народных примет существуют и другие логические объяснения. UAportal рассказывает, как защититься от негатива.

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Народные приметы и полотенца

Одно из распространенных поверий состоит в том, что для супругов неблагоприятно пользоваться одним полотенцем. Говорят, что если оба супруга пользуются одним полотенцем, это может привести к несчастливому и исполненному споров жизни, а затем к разводу.

Гигиена и использование полотенец

С точки зрения гигиены, использование совместного полотенца создает потенциальные риски. Даже после мытья рук на ткани могут оставаться бактерии, частицы кожи, грязь и пот. Итак, если один из супругов болен и пользуется общим полотенцем, существует значительная вероятность передачи инфекции. Это подчеркивает важность того, что каждый человек должен иметь собственное полотенце для поддержания личной чистоты.

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Кроме того, желательно часто менять личные полотенца для обеспечения надлежащего уровня гигиены. Регулярная замена полотенец предотвращает накопление и размножение потенциально вредных микроорганизмов.

Больше о предрассудках в отношении полотенец

Если полотенце случайно падает, это часто считается признаком будущих плохих новостей или нежелательных гостей. Рекомендуется повесить упавшее полотенце на несколько секунд, прежде чем использовать его повторно.

Также не рекомендуется использовать старые полотенца для мытья полов. Хотя они хорошо впитывают влагу, народная мудрость подсказывает, что это действие может привести к негативным последствиям, таким как ухудшение здоровья, личные потери или даже финансовые затруднения.

Не принято вешать полотенце на дверь. Этот предрассудок происходит из прошлого, когда белое полотенце, висевшее на входной двери, указывало на то, что в доме произошла смерть. Эта ассоциация сохраняется и в наше время как предостерегающее поверье.

Напомним, что регулярная стирка полотенец необходима также и для сохранения нашего здоровья. UAportal подготовил советы, как правильно ухаживать за полотенцем.

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