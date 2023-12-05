Почему унитаз течет после слива: как это исправить

Протекание унитаза – это распространенная проблема, которую можно решить с помощью нескольких простых советов профессиональных сантехников. UAportal рассказывает об основных причинах протекания унитаза после смывания.

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Неисправность уплотняющегося кольца

Наиболее распространенной причиной протекания унитаза после смыва является неисправность уплотнительного кольца. Это кольцо уплотняет соединение между унитазом и сливной трубой, и если оно изношено или повреждено, вода может вытекать. Чтобы это исправить, вам нужно снять унитаз и заменить уплотнительное кольцо. Еще одна возможная причина – трещина в чаше унитаза, которая может возникнуть из-за износа или сильного удара.

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Некачественный подвод воды

Проверьте, надежно ли закреплен шланг, соединяющий бачок унитаза с водяным клапаном. Если ослаблен или поврежден, его можно подтянуть или заменить.

Кроме того, механизм смыва, включая клапан наполнения и смывающий клапан может быть неисправен и вызвать протекание. Проверьте эти компоненты на наличие признаков повреждения или износа и при необходимости замените их.

Неправильный монтаж унитаза

Неправильная установка унитаза может привести к течению. Убедитесь, что туалет надежно прикручен к полу и все соединения затянуты. Если унитаз шатается или неустойчиво, это может привести к протеканию воды. Затяжка болтов и обеспечение правильного выравнивания туалета может помочь решить эту проблему.

Напомним, ранее мы писали о еще нескольких простых советах, которые помогут самостоятельно прочистить замусоренную раковину.

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