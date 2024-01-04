Почему в вашем доме некомфортно: 3 вещи, от которых вы можете избавиться уже сегодня

Для того чтобы впустить в свою жизнь что-то новое, необходимо освободиться от старого и ненужного. Когда вы испытываете раздражение и дискомфорт в собственном доме, пора присмотреться к вещам, которые больше не доставляют вам удовольствия. UAportal рассказывает, чего следует избавиться.

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1. Устаревший гардероб

Начните процесс разбора вещей из старой и изношенной одежды, которая уже не подлежит восстановлению. Если вы не одевали определенные вещи даже дома, и у них есть признаки износа, пришло время расстаться с ними без колебаний.

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2. Неиспользованные электроприборы и посуда

Уделите время, чтобы оценить наличие старых электроприборов, посуды и других предметов домашнего обихода, пылящихся. Надщербленные тарелки, протекающие чайники, поврежденные сувениры и устаревшие телефоны – эти предметы нужно немедленно убрать из вашего пространства. Подумайте о том, чтобы пожертвовать, продать или выбросить их.

3. Непрочитанные книги

Просмотрите книжные полки на наличие книг, которые вы уже неоднократно читали, но теперь они пылятся, не принося никакой пользы. Вместо того, чтобы оставлять их без дела, дайте им новую жизнь, пожертвовав их в библиотеку или поделившись с соседями, которым они могут быть полезны.

Напомним, ранее мы рассказали, как вымыть окна с помощью йодного раствора. В частности, его можно приготовить дома через несколько минут. В то время как затраты на это минимальны, однако результат точно вас поразит.

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