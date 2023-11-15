Почему японцы рассыпают соль в туалете: вы удивитесь

Интересно, что соль не ограничивается кулинарным использованием в японских домохозяйствах. Она также нашла свое место в ванных комнатах и туалетах. UAportal рассказывает о чем речь.

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Японская культура проникнута традициями и часто переплетает древние ритуалы с современными инновациями. Один обычай, связанный с использованием соли, привлек внимание многих.

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Японцы приписывают соли мистические свойства, такие как способность отгонять злых духов и приносить удачу. Считается, что посыпка солью может очистить место от отрицательной энергии.

Японцы верят, что злые духи могут проникнуть в дом через вентиляционные отверстия или открытые окна, что приводит к необходимости защищать свое жилье. Хотя просто россыпь соли в туалете может показаться нерациональным и странным занятием, японцы таким образом изобрели способ защитить свое жилье.

Они расставляют небольшие миски с солью или создают соляные пирамиды, как правило, трехгранные, хотя существуют и другие вариации. Эти пирамиды не ограничиваются только туалетом, их можно обнаружить и в других местах дома.

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