Подарки, за которые следует давать символическую плату: Народные предрассудки

Согласно народным приметам, получение определенных предметов в подарок может привести к неприятностям. Однако если вы оказались в ситуации, когда друг или родственник хочет сделать вам интересный, но "опасный" подарок, есть способ символически превратить его в покупку.

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Все, что нужно – это отдать дарителю хотя бы одну копейку, развеяв тем самым потенциальные негативные последствия. UAportal рассказывает о трех подарках, которые могут потребовать символической оплаты, чтобы предотвратить любой потенциальный ущерб.

1. Нож

Дарение ножа или любого другого острого предмета считается опасным, поскольку указывает на потенциальный риск раздора между дарителем и получателем. Чтобы предотвратить какие-либо плохие последствия, принято предлагать символическую плату за нож. Отдав дарителю хотя бы одну копейку, поверья предполагают, что подарок больше не принесет вреда или конфликта.

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2. Платок

Существует поверье, что получение платка в подарок может привести к слезам и неприятностям для получателя. Чтобы избежать таких нежелательных последствий, рекомендуется покупать платок за символическую сумму. Достаточно лишь одной копейки, чтобы предотвратить какие-либо негативные последствия, связанные с этим продуманным подарком.

3. Домашнее животное

Хотя не гарантируется, что подаренный домашний любимец принесет вечное счастье, согласно поверьям, считается, что сопровождать животное небольшим денежным вкладом гарантирует радость владельцу. Считается, что, предлагая лишь немного денег в обмен на домашнего питомца, вы смягчаете любые потенциальные несчастья или трудности, связанные с животным, что позволяет наладить гармоничную и радостную связь.

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