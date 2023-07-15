Подборка лучших фильмов-катастроф 2017-2018 годов: не оставят равнодушными

Если вам надоели комедии и стандартные любовные драмы, погрузитесь в темный и жуткий мир катаклизмов. UAportal подготовил список из пяти обязательных для просмотра фильмов-катастроф 2017-2018 годов, которые вы точно не сможете пропустить.

"Ограбление в ураган"

Рейтинг IMDB: 5.1

Жанр: Катастрофа/Хейст

Страна: США

Продолжительность: 1ч 43мин

Год: 2018

Продюсер: Роб Коэн

Команда хакеров пытается совершить ограбление банка США в разгар урагана пятой категории. Однако ее планы усложняют преступники-изгои, которые тоже хотят обмануть систему.

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"Геошторм"

Рейтинг IMDB: 5.3

Жанр: Катастрофа / Научная фантастика

Страна: США

Продолжительность: 1ч 49мин

Год: 2017

Продюсер: Дин Девлин

В центре внимания – Джейк, ученый создающий сеть спутников для контроля за климатом Земли после серии разрушительных природных катастроф. Однако когда его совершенная система дает сбой, исследователь вместе со своим братом должны наперегонки спасать планету от мощного геошторма.

"Разлом"

Рейтинг IMDB: 6.2

Жанр: Катастрофа/Триллер

Страна: Норвегия

Продолжительность: 1ч 46мин

Год: 2018

Продюсер: Мартин Сундланд

Сюжет фильма разворачивается через два года после разрушительного землетрясения в Осло. Кристиан Айкорд, геолог, узнает, что новая катастрофа неизбежна. Он наперегонки спасать свою семью и город, пока не стало слишком поздно.

"Мег: Монстр глубины"

Рейтинг IMDB: 5.6

Жанр: Катастрофа/Действие

Страна: США

Продолжительность: 1ч 53мин

Год: 2018

Продюсер: Белль Эйвери

Группа ученых во время океанской экспедиции обнаруживают доисторическую гигантскую акулу – Мегалодона. Когда команда пытается поймать монстра, начинается хаос. Она вынуждена бороться за свою жизнь против самого мощного хищника в мире.

"Небоскреб"

Рейтинг IMDB: 5.8

Жанр: Катастрофа/Действие

Страна: США

Продолжительность: 1ч 42мин

Год: 2018

Продюсер: Бо Флинн

Уилл Савьер, бывший агент ФБР, должен спасти свою семью из самого высокого здания в мире - горящего небоскреба. В увлекательном фильме, который держит зрителей в напряжении, все происходит на грани возможностей.

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