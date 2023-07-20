Подборка лучших приключенческих фильмов: вы точно посоветуете их друзьям

Приключенческий жанр является фаворитом среди кинозрителей, ведь благодаря ему можно избежать реальности и отправиться в незабываемое путешествие. UAportal подготовил топ-5 лучших приключенческих фильмов, которые вы точно запомните надолго.

"Джуманджи: Зов джунглей"

Рейтинг IMDB: 6.9/10

Жанр: Приключения, Экшн, Комедия

Страна: США

Продолжительность: 1ч 59мин

Год: 2017

Продюсер: Джейк Кэздан

Четыре подростка попадают в видеоигру "Джуманджи", в которой вымышленный мир становится для друзей опасной реальностью. Они должны действовать вместе, чтобы выжить и пройти игру, раскрывая при этом свои сильные и слабые стороны.

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"Лара Крофт"

Рейтинг IMDB: 6.3/10

Жанр: Экшн, Приключения, Фэнтези

Страна: США, Великобритания

Продолжительность: 1ч 58мин

Год: 2018

Продюсер: Роар Утхауг

Лара Крофт, дочь пропавшего путешественника, отправляется в опасное путешествие. Она едет к месту, где отец был в последний раз – сказочной гробницы на мифическом острове. Вооруженная только своим острым умом, слепой верой и упрямым духом, девушка должна преодолеть смертельные ловушки, жестокие враги и собственные ограничения, чтобы раскрыть секреты прошлого и занять свое законное место в настоящем.

"Хан Соло: Звездные Войны. Истории"

Рейтинг IMDB: 6.9/10

Жанр: Экшн, Приключения, Научная фантастика

Страна: США

Продолжительность: 2ч 15мин

Год: 2018

Продюсер: Рон Ховард

Сюжет фильма разворачивается перед событиями оригинальной трилогии "Звездных войн". в центре внимания – молодой контрабандист Ган Соло и его верный напарник Чубакка. По пути они встречают новых друзей и врагов, сталкиваются с опасными испытаниями, проверяющими их навыки и верность.

"Мир юрского периода 2"

Рейтинг IMDB: 6.2/10

Жанр: Экшн, Приключения, Научная фантастика

Страна: США

Продолжительность: 2ч 8мин

Год: 2018

Продюсер: Х.А. Байона

Когда вулкан грозит уничтожить остров Исла-Нублар, родину динозавров, команда ученых и любители приключений должны организовать спасательную операцию, чтобы спасти этих существ от вымирания. Но раскрыв зловещий заговор и столкнувшись с новыми опасностями, они понимают, что динозавры, возможно, не единственные, кого им следует опасаться.

"Мег: Монстр глубины"

Рейтинг IMDB: 5.6/10

Жанр: Экшн, Приключения, Ужасы

Страна: США, Китай

Продолжительность: 1ч 53мин

Год: 2018

Продюсер: Джон Тертелтауб

На глубоководный подводный корабль нападает огромное существо, считавшееся вымершим: акула-мегалодон. Теперь команда ученых и дайверов должна окунуться в глубину, чтобы остановить чудовище, пока оно не посеяло хаос на поверхности.

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