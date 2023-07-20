Подборка лучших приключенческих фильмов: вы точно посоветуете их друзьям
Приключенческий жанр является фаворитом среди кинозрителей, ведь благодаря ему можно избежать реальности и отправиться в незабываемое путешествие. UAportal подготовил топ-5 лучших приключенческих фильмов, которые вы точно запомните надолго.
"Джуманджи: Зов джунглей"
Рейтинг IMDB: 6.9/10
Жанр: Приключения, Экшн, Комедия
Страна: США
Продолжительность: 1ч 59мин
Год: 2017
Продюсер: Джейк Кэздан
Четыре подростка попадают в видеоигру "Джуманджи", в которой вымышленный мир становится для друзей опасной реальностью. Они должны действовать вместе, чтобы выжить и пройти игру, раскрывая при этом свои сильные и слабые стороны.
"Лара Крофт"
Рейтинг IMDB: 6.3/10
Жанр: Экшн, Приключения, Фэнтези
Страна: США, Великобритания
Продолжительность: 1ч 58мин
Год: 2018
Продюсер: Роар Утхауг
Лара Крофт, дочь пропавшего путешественника, отправляется в опасное путешествие. Она едет к месту, где отец был в последний раз – сказочной гробницы на мифическом острове. Вооруженная только своим острым умом, слепой верой и упрямым духом, девушка должна преодолеть смертельные ловушки, жестокие враги и собственные ограничения, чтобы раскрыть секреты прошлого и занять свое законное место в настоящем.
"Хан Соло: Звездные Войны. Истории"
Рейтинг IMDB: 6.9/10
Жанр: Экшн, Приключения, Научная фантастика
Страна: США
Продолжительность: 2ч 15мин
Год: 2018
Продюсер: Рон Ховард
Сюжет фильма разворачивается перед событиями оригинальной трилогии "Звездных войн". в центре внимания – молодой контрабандист Ган Соло и его верный напарник Чубакка. По пути они встречают новых друзей и врагов, сталкиваются с опасными испытаниями, проверяющими их навыки и верность.
"Мир юрского периода 2"
Рейтинг IMDB: 6.2/10
Жанр: Экшн, Приключения, Научная фантастика
Страна: США
Продолжительность: 2ч 8мин
Год: 2018
Продюсер: Х.А. Байона
Когда вулкан грозит уничтожить остров Исла-Нублар, родину динозавров, команда ученых и любители приключений должны организовать спасательную операцию, чтобы спасти этих существ от вымирания. Но раскрыв зловещий заговор и столкнувшись с новыми опасностями, они понимают, что динозавры, возможно, не единственные, кого им следует опасаться.
"Мег: Монстр глубины"
Рейтинг IMDB: 5.6/10
Жанр: Экшн, Приключения, Ужасы
Страна: США, Китай
Продолжительность: 1ч 53мин
Год: 2018
Продюсер: Джон Тертелтауб
На глубоководный подводный корабль нападает огромное существо, считавшееся вымершим: акула-мегалодон. Теперь команда ученых и дайверов должна окунуться в глубину, чтобы остановить чудовище, пока оно не посеяло хаос на поверхности.
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