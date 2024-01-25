Полезно ли принимать холодный душ: Преимущества и недостатки

Холодный душ – хорошее решение для бодрого начала дня и улучшения общего состояния здоровья. UAportal рассказал, что он может иметь разное влияние на организм, поэтому важно понимать все "за" и "против".

Видео дня

Плюсы

1. Улучшение кровообращения

Доказано, что холодный душ улучшает кровообращение, что полезно для общего здоровья и может способствовать восстановлению мышц. Это заставляет кровь двигаться в органы, чтобы согреть их, улучшая циркуляцию по всему телу.

2. Повышение бдительности

Прием холодного душа может обеспечить мгновенное пробуждение, что делает его отличным способом начать день. Шок от холодной воды активирует реакцию организма, что приводит к повышению бдительности.

Читайте также: Как быстро избавиться от похмелья

3. Повышение настроения

Доказано, что холодный душ повышает уровень эндорфинов, способствующих общему ощущению благополучия. Бодрящий эффект холодного душа может оставить у человека чувство бодрости и молодости.

Минусы

1. Дискомфорт

Холодный душ может быть неприятным, особенно если человек к нему не привык. Шок от прохладной воды может отталкивать.

2. Раздражение кожи

Внезапное изменение температуры может быть резким для кожи, что потенциально может привести к сухости, зуду или даже обострению заболеваний. Некоторые люди могут испытывать раздражение кожи в результате регулярного принятия холодного душа.

Напомним, мы уже писали о простых техниках медитации для начинающих.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях – подписывайтесь на наш Telegram-канал!