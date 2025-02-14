Полезные котлеты из курицы: вкусное и полезное блюдо
Друзья, сегодня мы с вами приготовим вкусное и полезное блюдо – сочные куриные котлеты с кабачками, без жарки и лишнего масла. Дети их обожают. Готовьте и вкушайте.
У каждой хозяйки есть свои секреты и лайфхаки. Друзья, делитесь в комментариях своими секретами приготовления идеальных котлет.
Куриные котлеты с кабачками
500 г куриного фарша
1 кг кабачков (2 шт.)
300 г лука (2-3 шт.)
50 г яйца (1 шт.)
соль (по вкусу)
50 г муки (2 ст. л.)
укроп
100 г мякоти батона
Технология приготовления:
Очищаем кабачки от кожуры и натираем на мелкой терке. Отжимаем натертые кабачки и перекладываем в миску, сок нам не пригодится.
Натираем лук на мелкой терке и добавляем к кабачкам.
Добавляем нарезанный укроп и мякоть батона. Перемешиваем, батон должен впитать в себя влагу.
Добавляем яйцо и фарш. Снова перемешиваем.
Добавляем соль по вкусу, муку и перемешиваем.
Смачиваем руки водой, формируем котлеты и выкладываем на противень с пергаментом.
Отправляем противень в разогретую духовку до 190 градусов, режим – низ с конвекцией или низ-верх с конвекцией 15-20 мин.
Из этого количества ингредиентов выходит 20-25 котлет.
Всем вкусным!