Полезные лайфхаки: чем отмыть жир из вытяжки и плиты

Когда дело доходит до очищения жира из вытяжек и плит, простые и эффективные решения могут иметь большое значение. UAportal поделился действенными лайфхаками, предлагающими практические способы борьбы с жиром и грязью на кухне.

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Уксус и пищевая сода

Одним из эффективных методов очищения жира из вытяжек и плит является создание пасты из равных частей уксуса и пищевой соды. Пасту следует нанести на жирные участки и оставить на 15-20 минут. После этого участок следует протереть губкой или скребком, чтобы удалить жир.

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Лимонный сок и горячая вода

Смесь равных частей лимонного сока и горячей воды следует обильно разбрызгать на жирные участки. Подождите несколько минут, чтобы жир растворился, и протрите его влажной тряпкой. Кислотность лимонного сока помогает расщеплять жир, оставляя поверхности чистыми и блестящими.

Мыло для посуды и нашатырный спирт

Для удаления стойкого жира можно приготовить раствор из мыла для посуды и небольшого количества нашатырного спирта в бутылке с пульверизатором. Этот раствор следует нанести на жир и оставить примерно на 10 минут, чтобы расщепить стойкий остаток. После этого с помощью губки или щетки осторожно почистите участок, а затем протрите его влажной тряпкой.

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