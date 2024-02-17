Нетрадиционные способы применения алкоголя в обиходе

Алкоголь имеет удивительные варианты применения в быту, которые не ограничиваются только напитками. UAportal рассказал о нетрадиционных способах использования спирта – от выведения пятен до средств от насекомых.

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Пятновыводитель

Интересно отметить, что спирт можно использовать как пятновыводитель из одежды. Нанесите смесь из одной части воды и одной части спирта на загрязненный участок. Осторожно потрите пятно мягкой тканью или щеткой, прежде чем отправлять одежду в стиральную машину. Спирт помогает расщепить и приподнять пятно, эффективно удаляя его из ткани.

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Средство для мытья окон

Спирт также может служить средством для мытья окон. Простая смесь из трех частей воды и одной части спирта в бутылке с распылителем может использоваться для мытья окон. Спирт растворяет жир и грязь, создавая природное и эффективное средство. Такое нетрадиционное использование спирта не только дает впечатляющие результаты, но и экологически безопасно.

Средство от насекомых

Удивительно, но спирт может стать эффективным средством от насекомых, если его смешать с несколькими каплями эфирного масла. Эту смесь можно распиливать на кожу, чтобы отпугивать насекомых во время пребывания на открытом воздухе. Аромат эфирного масла отпугивает вредителей, а спирт выступает в роли проводника. Такое нетрадиционное использование спирта является природной альтернативой химическим спреям от насекомых.

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