Полезные советы: Чем заменить сливочное масло в рецептах

UAportal рассказал о более здоровых альтернативах сливочному маслу в рецептах. Эти заменители не только предлагают разнообразные вкусы, но и удовлетворяют потребности людей, стремящихся снизить общее содержание жиров в своих блюдах.

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Яблочное пюре как заменитель

Одной из простых замен сливочного масла в рецептах есть использование яблочного пюре, особенно в выпечке. Яблочное пюре придает влагу и слегка сладковатый вкус, что делает его превосходной заменой сливочному маслу во многих рецептах.

Используйте такое же количество яблочного пюре, как и сливочного масла. Яблочное пюре хорошо подходит для кексов и тортов, что является более здоровой альтернативой.

Альтернатива пюре по авокадо

Пюре из авокадо может служить вкусной и полезной заменой сливочного масла во многих рецептах. Кремовидная текстура авокадо может имитировать насыщенность сливочного масла, обеспечивая схожий вкус и влажность выпечки.

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Используйте такое же количество пюре, как и сливочного масла, указанное в рецепте. Авокадо содержит питательные вещества, такие как полезные жиры, клетчатка и витамины, что делает его питательным выбором для выпечки.

Кокосовое масло

Еще одной полезной заменой сливочного масла есть кокосовое масло, особенно в рецептах с насыщенным и ярким вкусом. Кокосовое масло может иметь легкий кокосовый аромат, хорошо подходящий для определенных блюд.

Лучше всего использовать нерафинированное кокосовое масло для рецептов, чтобы сохранить этот вкус, а при замене сливочного масла используйте его в соотношении 1:1. Кокосовое масло также остается твердым при комнатной температуре, что делает его подходящим вариантом для рецептов, где необходимо твердое масло.

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