Полезные советы для успешной посадки кинзы: обратите внимание на полив

Кинза, также известная как кориандр, является универсальной травой с уникальным вкусом, который может дополнить блюдо. UAportal, подготовил рекомендации для высадки данного растения.

Кинза процветает в прохладную погоду и нуждается в достаточном количестве солнечного света. Поэтому лучшее время для высадки кинзы на открытом воздухе – после того, как минуют последние заморозки. Утренний солнечный свет или частичная полуденная тень являются оптимальными для роста этой травы.

Можете смело высевать семена кинзы в начале апреля, когда почва достаточно влажная от талого снега, а солнце еще не стало слишком жарким. Перед посадкой убедитесь, что земля хорошо разрыхлена и обогащена органическими удобрениями.

Кроме того, если почва кажется сухой, ее необходимо предварительно полить. Для прямого посева семян в открытую землю начинайте готовить первые грядки примерно через неделю после последних заморозков.

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Нужно ли замачивать семена кинзы перед посадкой?

Чтобы способствовать обильному прорастанию, желательно замочить семена в воде на несколько часов. Для еще лучшего результата можно замочить семена в соке алоэ. Это помогает удалить поверхностные масла, которые могут препятствовать прорастанию, что способствует лучшему и более быстрому прорастанию.

Сок алоэ, благодаря своим питательным свойствам, придаст семенам дополнительную силу и защиту от болезней. Высевая кинзу, убедитесь, что вы сажаете семена рядами на расстоянии примерно 15 сантиметров друг от друга. Заглубите семена на полсантиметра в землю и слегка засыпьте почвой.

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