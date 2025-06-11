Полезный рыбный пирог с томатами и спаржей
Все быстро, легко и просто! Друзья, я продолжаю снимать для вас вкусные рецепты для всей семьи 💛Этот пирог получился просто замечательным!
1 кг слоеного теста
500 г спаржи
400 г красной рыбы
200 г сметаны
50 г яиц (1 шт.)
125 г сыра моцарелла
120 г томатов черри
50 г сыра пармезан
соль (по вкусу)
Технология приготовления:
Подготовим спаржу. Моем, чистим и отрезаем твердую частицу стебля (1-2 см).
Разрезаем томаты черри пополам, можно использовать как обычные томаты, так и черри.
Подготовим красную рыбу, ее нужно нарезать небольшими кусочками.
Смешиваем сметану с яйцом, добавляем соль, перемешиваем вилкой до однородности.
Собираем пирог. Кладем на противень лист пергамента, сверху выкладываем листовое тесто.
Выливаем на тесто сметану с яйцом и распределяем.
Выкладываем спаржу.
Свержу выкладываем кусочки рыбы.
Нарезаем моцареллу кусочками и выкладываем.
Добавляем половинки томатов и поливаем оливковым маслом.
Посыпаем солью и натертым пармезаном.
Ставим пирог выпекаться в разогретую духовку до 200 градусов на 25 минут, режим – подогрев снизу и конвекция.
Достаем пирог из духовки, ждем пока он немного остынет и наслаждаемся.