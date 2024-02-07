Полные волнения и интриг: Увлекательные экшн-фильмы

UAportal предлагает подборку лучших экшн-фильмов последних лет, которые дарят острые ощущения и увлекательные сюжеты. Приготовьтесь к незабываемому кинопросмотру.

Видео дня

"Довод"

Рейтинг IMDB: 7.4

Жанр: Экшн, фантастика, триллер

Страна производства: США, Великобритания.

Продолжительность: 2 часа 30 мин

Год производства: 2020

Главный продюсер: Syncopy

"Довод" – это увлекательный экшн-триллер, раскрывающий концепцию инверсии времени. Главный герой завербован в таинственную организацию, задачей которой является предотвращение глобальной катастрофы. Выполняя опасную миссию, он должен ориентироваться в мире, где время может двигаться одновременно и вперед.

"Агент Ева"

Рейтинг IMDB: 5.3

Жанр: Экшн, криминал, драма

Страна производства: США

Продолжительность: 1 ч 37 мин

Год производства: 2020

Главный продюсер: Voltage Pictures

"Агент Ева" – это увлекательный остросюжетный фильм, рассказывающий историю Евы Фолкнер. Ева – наемный убийца, работающий на тайную организацию, пока неудачная задача не заставляет ее подвергнуть сомнению свою лояльность. Когда она сама становится мишенью, Ева должна столкнуться со своим прошлым и бороться за выживание против могущественных врагов.

"Не время умирать"

Рейтинг IMDB: 7.3

Жанр: Боевик, приключения, триллер

Страна производства: Великобритания, США

Продолжительность: 2 ч. 43 мин.

Год производства: 2021

Главный продюсер: Eon Productions

"Не время умирать" возвращает Джеймса Бонда на последнюю миссию. Пока Бонд пытается жить спокойной жизнью, его старый друг Феликс Лайтер просит помочь спасти похищенного ученого. Путешествие Бонда приводит его к встрече с опасным вором, вооруженным новыми технологиями.

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"Бэтмен"

Рейтинг IMDB: 7.8

Жанр: Экшн, криминал, драма

Страна производства: США

Продолжительность: 2 ч. 56 мин.

Год производства: 2022

Главный продюсер: DC Films

"Бэтмен" переносит нас в темный и жестокий Готем-Сити. Фильм раскрывает детективные способности Бэтмена, который распутывает поразивший город преступный сговор.

"Серый человек"

Рейтинг IMDB: 6.5

Жанр: Экшн, триллер

Страна производства: США

Продолжительность: 2 часа 2 мин.

Год производства: 2022

Главный продюсер: AGBO

"Серый человек" рассказывает историю наемного убийцы на которого охотится его бывший коллега Крис Эванс. Действие фильма разворачивается в мире международного шпионажа, где трудно найти правду.

Напомним, ранее мы рассказывали об экшн-фильмах, покоривших зрителей по всему миру. В частности, эти фильмы положили путь в будущее этого жанра.

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